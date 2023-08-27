اليوم السابع
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إنشاء ممشى سياحى يربط المنطقة الأثرية بالأهرامات بالمتحف المصرى الكبير.. صور

الأحد، 27 أغسطس 2023 11:23 ص
إنشاء ممشى سياحى يربط المنطقة الأثرية بالأهرامات بالمتحف المصرى الكبير.. صور إنشاء ممشى سياحى يربط المنطقة الأثرية بالأهرامات بالمتحف المصري الكبير
كتبت – مرام محمد

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تواصل أجهزة الدولة أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة الممتدة من ميدان الرماية مرورا بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وحتى مطار سفنكس وكذا طريق الفيوم، والجار تدعيمها بمسطحات خضراء ولاند سكيب وممشى سياحي، بما يتناسب مع مشروع المتحف المصري الكبير وأعمال التنسيق العام للمنطقة.

وتشهد المنطقة أعمال تجميل وطلاء للأسوار وتطوير وسائل الإنارة والإضاءات الجمالية، بالإضافة إلى زراعة نخيل وتشجير بميدان الرماية ومدخل مساكن الضباط، وذلك في إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لرفع كفاءة الطرق والمحاور والمبانى المحيطة والمؤدية للمتحف المصري الكبير وتحسين الصورة البصرية لها.

وضمن أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف وتحسين الرؤية البصرية بها، انطلقت أعمال إنشاء ممشى سياحي جديد بمنطقة الرماية، وتحديدا أعلى ميدان الرماية وطريق الفيوم، للربط بين المنطقة الأثرية بالأهرامات والمتحف المصري الكبير، وذلك بطول 2كم وعرض حوالي 500م.

ومن ناحيته، أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن المحافظ لا تدخر جهدا في تقديم سبل الدعم اللازم وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة مراعاة التنفيذ بالمواصفات المحددة للحفاظ على عوامل الاستدامة عقب الانتهاء من أعمال التطوير مع تخصيص أماكن انتظار للدرجات الهوائية بالممشى السياحي الجاري تنفيذه.

تطوير ورفع كفاءة محيط المتحف المصري الكبير (2)
تطوير ورفع كفاءة محيط المتحف المصري الكبير

 

تطوير ورفع كفاءة محيط المتحف المصري الكبير (3)
تطوير ورفع كفاءة محيط المتحف المصري الكبير

 

تطوير ورفع كفاءة محيط المتحف المصري الكبير (1)
تطوير ورفع كفاءة محيط المتحف المصري الكبير

 

المرحلة الأولى من تركيب الكمر الخرساني للممشى السياحى الرابط بين الأهرامات والمتحف الجديد (1)
المرحلة الأولى من تركيب الكمر الخرساني للممشى السياحي الجديد

 

المرحلة الأولى من تركيب الكمر الخرساني للممشى السياحى الرابط بين الأهرامات والمتحف الجديد (2)
المرحلة الأولى من تركيب الكمر الخرساني للممشى السياحى الجديد

 

المرحلة الأولى من تركيب الكمر الخرساني للممشى السياحى الرابط بين الأهرامات والمتحف الجديد (3)
المرحلة الأولى من تركيب الكمر الخرساني للممشى السياحى الجديد

 

المرحلة الأولى من تركيب الكمر الخرساني للممشى السياحى الرابط بين الأهرامات والمتحف الجديد (4)
المرحلة الأولى من تركيب الكمر الخرساني للممشى السياحى الجديد

المتحف المصري الكبير

الاهرامات

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