اليوم السابع
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إحالة سيدتين للمحاكمة بتهمة النصب على المواطنين بأسلوب الدجل فى الأميرية

الأحد، 27 أغسطس 2023 02:34 م
إحالة سيدتين للمحاكمة بتهمة النصب على المواطنين بأسلوب الدجل فى الأميرية محكمة - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة الأميرية، إحالة سيدتين للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، بتهمة النصب على المواطنين.

البداية أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (سيدتين "لإحداهن معلومات جنائية" مقيمتان بمحافظة القليوبية)، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".

بمناقشتهما - بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة - عن مصدر المضبوطات اعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم).

بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.

 


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