أوكرانيا وكندا تبدآن مفاوضات بشأن الضمانات الأمنية

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أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، السبت، أن بلاده بدأت مفاوضات مع كندا بشأن اتفاق ثنائي حول بعض الضمانات الأمنية المفترض أن تُمنح إلى كييف لمساعدتها في صد العمليات العسكرية الروسية.

وقال يرماك، في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية): "بدأت أوكرانيا المفاوضات مع كندا لإبرام اتفاق ثنائي بشأن تقديم الضمانات الأمنية، على النحو المنصوص عليه في إعلان الدعم المشترك لبلدنا.. وبناءً على تعليمات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أقوم بتنسيق المفاوضات".

وعلى حد تعبيره، عقد نائب مدير مكتب رئيس أوكرانيا إيهور جوفكفا الجولة الأولى من المحادثات.

وأصبحت كندا الدولة الثالثة في مجموعة السبع، بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، التي بدأت معها أوكرانيا المحادثات ذات الصلة، وواصلت الديناميكيات الإيجابية لتنفيذ الاتفاقيات الأمنية التي توصلت إليها أوكرانيا والشركاء الدوليون الرئيسيون.

ووفقاً ليرماك، فإن الضمانات الأمنية الثنائية التي يتعين على أوكرانيا أن تتلقاها الآن من شأنها أن تجعل البلاد أكثر أماناً حتى قبل أن تصبح عضواً كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي.

وخلص يرماك إلى أن "الضمانات الأمنية لأوكرانيا يجب أن تكون فعالة وأن تكون بمثابة مرحلة انتقالية على طريق بلادنا نحو نيل العضوية في الحلف، وهو الضمان الأمني الوحيد الأكثر موثوقية اليوم".

من ناحية أخرى وعلى صعيد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن تدمير طائرة بدون طيار أوكرانية في إحدى مناطق مقاطعة بيلجورود.

وقالت الوزارة في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم): "أحبطت قواتنا صباح السبتمحاولة قامت بها كييف لتنفيذ هجوم بطائرة بدون طيار على أهداف في روسيا"، موضحة أن قوات الدفاع الجوي دمرت المسيرة المعادية فوق أراضي منطقة شيبيكينو الحدودية مع أوكرانيا في منطقة بيلجورود.

وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت صباح أمس إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية حاولت استهداف مواقع في موسكو، كما أكدت تدمير منشأة عسكرية في أحد الموانئ الأوكرانية تستخدم لأغراض عسكرية بصواريخ بعيدة المدى.