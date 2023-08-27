أمريكا: رفع أوامر إخلاء لسكان "لاهاينا" وإصدار أخرى غرب هاواى بسبب الحرائق

أ.ش.أ

رفع مسئولو الطوارئ في ولاية هاواي الأمريكية، اليوم الأحد، أوامر إخلاء لسكان مدينة (لاهاينا) في مقاطعة (ماوي)، بعدما تمكن رجال الإطفاء، من إخماد حريق هائل اندلع، أمس السبت.. فيما تم إصدار أوامر إخلاء غربي المقاطعة بسبب حرائق غابات مستجدة في منطقة أنابوني وصولا إلى غرب ماهيبولو، داعية سكان تلك المنطقة إلى أخذ الحيطة؛ للحفاظ على سلامتهم.

ودفع الحريق سلطات (ماوي) إلى إجلاء سكان (لاهاينا) مؤقتًا، أمس، من أحد الأحياء، على بعد أميال قليلة من الموقع الذي دمرته الحرائق مؤخرا، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه.. وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية، اليوم.

بدورها.. ذكرت وكالة إدارة الطوارئ في المقاطعة- في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي- أن عملية الإخلاء انتهت في الساعة الخامسة مساءً، وأنه يمكن للمقيمين فيها العودة إلى منازلهم، وقال المتحدث باسم مركز المعلومات المشترك في مقاطعة ماوي جون هيجي، إن رجال الإطفاء أخمدوا النيران من الأعلى باستخدام طائرة هليكوبتر وخراطيم على الأرض.

من جهتها.. أفادت مقاطعة (ماوي)- في بيان- بأن الحريق لم يعد يشكل تهديدًا نشطًا، لكن رجال الإطفاء يعملون في المنطقة، ويجب على الأشخاص الذين تم إجلاؤهم البقاء بعيدًا حتى تصبح العودة آمنة، فيما شمل أمر الإخلاء عددًا صغيرًا من المنازل الواقعة في التلال فوق فنادق منتجع كانابالي، ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص المتأثرين.

وقُتل ما لا يقل عن 115 شخصًا ودُمر ألفا مبنى عندما اجتاح حريق غابات وسط مدينة (لاهينا)، في 8 أغسطس الجاري، في حين أدت قلة الأمطار إلى دفع المنطقة نحو موجة جفاف جديدة، وتفاقم هذا الحريق بسبب الرياح التجارية القوية التي أججها جزئيا إعصار دورا، الذي مر على بعد 500 ميل (800 كيلومتر) إلى الجنوب من (ماوي).