أجواء حارة على مدن وقرى كفر الشيخ وزيادة الإقبال على مصيف بلطيم

كفر الشيخ- محمد سليمان

تستمر الأجواء الحارة على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، مما يزيد من أجواء الطقس الحار ، فسجلت محافظة كفر الشيخ، 34 درجة كدرجة عظمى، 36 درجة محسوسة، و23 درجة صغرى، لتكون الاجواء حارة عن أمس السبت، وسرعة الرياح 30كم \ ساعة على سواحل البحر المتوسط بمصيف بلطيم، وارتفاع الموج في مياه البحر المتوسط ما بين 1ل 1.75 متر، وزاد الإقبال على شواطئ مصيف بلطيم ال6، وسط زحام شديد من المصطافين القادمين من كافة المحافظات المصرية.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المصطافين بتوخي الحذر نظرا لارتفاع الأمواج، كما وجه هيثم عطية، رئيس مدينة بلطيم، بمتابعة انتشار فرق الإنقاذ بطول الشواطئ ال6، حفاظا على حياة المصطافين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الأحد ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على مطروح والسلوم، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

ويتوقع أن يشهد اليوم اضطرابا فى الملاحة البحرية على على البحر الأحمر وارتفاع الأمواج من 2.5 : 5 متر ، واضطراب الملاحة أيضا على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5 : 3.5 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 29 درجة.