وفاة هندية استعان زوجها بفيديوهات اليوتيوب لتوليدها.. اعرف التفاصيل

إيمان حنا

فقدت أم من مقاطعة هانومان تهابورام بولاية تاميل نادو فى الهند ـ تبلغ من العمر27عاما ـ حياتها، أثناء ولادة طفلها ، بعد أن عانت من نزيف شديد؛ حيث قام زوجها بتوليدها مستعينا بفيديوهات" اليوتيوب" التى تشرح كيفية الولادة الطبيعية فى المنزل، فحاول الزوج تطبيق ما شاهده ولكن لم يتمكن من قطع الحبل السرى بشكل صحيح. وفق صحيفة تايمز ناو نيوز الهندية.

وكان الزوج اتفق على ذلك مع الزوجةقبل الولادة وأكدا عدم رغبتهما فى الذهاب للولادة بالمستشفى؛ لأنهما يؤمنان بالعلاج الطبيعي، و الطب البديل، معتقدين أنه يمكن علاج الأمراض أو الوقاية منها بنجاح دون استخدام الأدوية. وأنجبت الأم طفلًا سليمًا، لكن لم يتمكن الزوج وأفراد العائلة من وقف نزيف الأم ، فتم نقلها على الفور إلى المستشفى لكن بمجرد وصولها توفيت، ولا يزال الطفل بخير ويتم علاجه.