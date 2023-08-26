اليوم السابع
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وزير المالية الروسى: دول "بريكس" أصبحت بمثابة الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لروسيا

السبت، 26 أغسطس 2023 08:04 م
وزير المالية الروسى: دول "بريكس" أصبحت بمثابة الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لروسيا وزير المالية الروسى أنطون سيلوانوف
وكالات

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قال وزير المالية الروسى أنطون سيلوانوف، إن دول "بريكس" أصبحت بمثابة الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لروسيا.

وأشار سيلوانوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/، إلى أن روسيا فى إطار مجموعة "بريكس"، تنجح فى حل المشكلات، وعلى وجه الخصوص المتعلقة بتبادل السلع والتسويات، والتى يصعب حلها مع الدول الغربية.


وأوضح أن "بريكس" عبارة عن مجتمع من الدول الصديقة، يهدف إلى تحسين ظروف شعوبه وزيادة تنمية الإمكانات الاقتصادية على "أساس غير مسيس، وعلى أساس المنفعة المتبادلة للدول".


وتطرق إلى أن هناك الآن عددا من المناقشات على جدول الأعمال حول تطوير مؤسسات التكامل التى ستساعد الشركات الروسية على التجارة داخل دول "بريكس"، فضلا عن توفير البنية التحتية المالية والتجارية بأكملها.


جدير بالذكر أن مدينة جوهانسبرج فى جنوب إفريقيا، احتضنت فى الفترة من 22-24 أغسطس، قمة مجموعة "بريكس" الـ15، حيث بحثت القمة مسألة قبول أعضاء جدد ووضع خطة اقتصادية وتجارية ومالية للتكتل، كما دعت مجموعة "بريكس" فى قمتها، 6 دول للانضمام إليها، وشملت القائمة 3 دول عربية وهى مصر والسعودية والإمارات.


بريكس

مصر فى بريكس

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