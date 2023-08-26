وزير الزارعة التونسي يبحث مع ممثل أممي تعزيز التعاون في مجال المياه

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بحث وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري في تونس عبد المنعم بلعاتي مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس (PNUD) سيلين موريود، آفاق التعاون الفني بين الوزارة والبرنامج في مجال المياه من خلال تعظيم مخرجات مشروع حوكمة التصرف وإدارة مخاطر التصرف في قطاع المياه، حيث تم الاتفاق على إعداد ملتقى إقليمي بتونس حول النزاهة في قطاع المياه.

وأطلع الوزير ممثلة (PNUD) حول الوضع المائي بتونس ومدى تأثره بالتّغيّرات المناخية جراء الاحتباس الحراري، والتلوث المتسببة فيه الدّول المصنعة.

وفي هذا الإطار، ولمجابهة الشح المائي توجّهت الوزارة إلى المياه غير التقليدية على غرار تحلية مياه البحر والمياه الجوفية وتكثيف استغلال المياه المستعملة المعالجة في ري الأعلاف.

وأعرب الوزير عن رغبته في تطوير العمل الثنائي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتوسيع مجالاته وفقا لمتطلبات المرحلة.

ومن جهتها، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس حرص البرنامج على مواصلة دعم جهود تونس في تحقيق التنمية المستدامة والمرافقة الفنيّة لقطاع المياه.