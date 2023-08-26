وزير الخارجية الإماراتي: انضمامنا إلى بريكس تجسيد لنهج الشراكة

وكالات

أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن انضمام الإمارات الى «بريكس» يجسد نهج الشراكة وروح الصداقة الراسخة لدى مجموعة.

وقال بحسب صحيفة البيان الإماراتية: "نتوجه بالشكر إلى الأعضاء المؤسسين الخمسة في «بريكس» على انضمامنا."

وأضاف : يشكل هذا التطور جزءاً من أولويات دولة الإمارات في تعزيز الحوار البنّاء من خلال منصات فاعلة تمثل اقتصاديات الدول النامية والناشئة، والتركيز على الرخاء الاقتصادي على المدى الطويل والحفاظ على علاقات استراتيجية واقتصادية متوازنة - بما في ذلك مع المنظمات الدولية - في نظام عالمي دائم التطور. تؤكد دولة الإمارات باستمرار أهمية التعددية في دعم السلام والأمن والتنمية عالمياً.