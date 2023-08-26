نيويورك تايمز: ترامب حول صورته الجنائية إلى سلاح سياسى لجمع التبرعات

كتبت رباب فتحى

سعت حملة الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب إلى تحويل صورته الجنائية التى تم التقاطها له بعد أن قام بتسليم نفسه لسجن فولتون بولاية جورجيا على خلفية الاتهامات التى يواجهها مع 18 آخرين فيما يتعلق بمساعى قلب نتائج الانتخابات الرئاسية فى الولاية عام 2020، إلى سلاح سياسي لجمع التبرعات وبيع سلع باستخدام صورته في السجن باعتبارها دليلا على محاربته "الاستبداد".

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه تم الإعلان عن هذه الصورة، وهي الأولى من نوعها فى التاريخ الأمريكى لرئيس سابق، بعد حجز لمدة 20 دقيقة في السجن المتهالك في أتلانتا، جورجيا، يوم الخميس. تم أخذ بصمات أصابع الرجل البالغ من العمر 77 عامًا وتم إدراجه في سجلات السجن على أنه نزيل P01135809، بعيون زرقاء وشعر أشقر. وذكر أن طوله يبلغ 1.91 م ووزنه 97.5 كجم: وهو الوزن الأقل مما أفاد به طبيب البيت الأبيض في عام 2018.

وفي يوم الجمعة، سلم المتآمرون الباقون، ومن بينهم المسئول السابق بوزارة العدل جيفري كلارك، أنفسهم في السجن. واستمر الجدل القانوني حول إجراءات المحاكمة. وقال محامو ترامب إنهم لا يريدون محاكمة سريعة.

كانت لائحة الاتهام ضد جورجيا هي الرابعة التي تصدر بحق ترامب ولكنها الأولى التي ينتج عنها صورة جنائية، وهي وسيلة غالبًا ما ترتبط بتجار المخدرات أو السائقين المخمورين. في الصورة، يظهر الرجل الذي كان أقوى رجل في العالم وهو عابس أمام الكاميرا بينما كان يرتدي بدلته الزرقاء المعتادة وقميصًا أبيض وربطة عنق حمراء. ظهرت الصورة على الشاشات في جميع أنحاء البلاد وانتشرت على الصفحات الأولى لصحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست والصحف في جميع أنحاء العالم.

ولكن بينما رأى البعض الصورة باعتبارها رمزاً للعدالة، ودليلًا على أنه لا أحد فوق القانون، رأى الملايين الصورة باعتبارها رمزا للتحدي، تعكس صورة ضحية استهدفها أعداؤها.