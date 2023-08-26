اليوم السابع
Ads
السبت، 26 أغسطس 2023 12:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

نيويورك تايمز: ترامب حول صورته الجنائية إلى سلاح سياسى لجمع التبرعات

السبت، 26 أغسطس 2023 12:05 م
نيويورك تايمز: ترامب حول صورته الجنائية إلى سلاح سياسى لجمع التبرعات
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سعت حملة الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب إلى تحويل صورته الجنائية التى تم التقاطها له بعد أن قام بتسليم نفسه لسجن فولتون بولاية جورجيا على خلفية الاتهامات التى يواجهها مع 18 آخرين فيما يتعلق بمساعى قلب نتائج الانتخابات الرئاسية فى الولاية عام 2020، إلى سلاح سياسي لجمع التبرعات وبيع سلع باستخدام صورته في السجن باعتبارها دليلا على محاربته "الاستبداد".

 
وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه تم الإعلان عن هذه الصورة، وهي الأولى من نوعها فى التاريخ الأمريكى لرئيس سابق، بعد حجز لمدة 20 دقيقة في السجن المتهالك في أتلانتا، جورجيا، يوم الخميس. تم أخذ بصمات أصابع الرجل البالغ من العمر 77 عامًا وتم إدراجه في سجلات السجن على أنه نزيل P01135809، بعيون زرقاء وشعر أشقر. وذكر أن طوله يبلغ 1.91 م ووزنه 97.5 كجم: وهو الوزن الأقل مما أفاد به طبيب البيت الأبيض في عام 2018.
 
وفي يوم الجمعة، سلم المتآمرون الباقون، ومن بينهم المسئول السابق بوزارة العدل جيفري كلارك، أنفسهم في السجن. واستمر الجدل القانوني حول إجراءات المحاكمة.  وقال محامو ترامب إنهم لا يريدون محاكمة سريعة.
 
كانت لائحة الاتهام ضد جورجيا هي الرابعة التي تصدر بحق ترامب ولكنها الأولى التي ينتج عنها صورة جنائية، وهي وسيلة غالبًا ما ترتبط بتجار المخدرات أو السائقين المخمورين. في الصورة، يظهر الرجل الذي كان أقوى رجل في العالم وهو عابس أمام الكاميرا بينما كان يرتدي بدلته الزرقاء المعتادة وقميصًا أبيض وربطة عنق حمراء. ظهرت الصورة على الشاشات في جميع أنحاء البلاد وانتشرت على الصفحات الأولى لصحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست والصحف في جميع أنحاء العالم.
 
ولكن بينما رأى البعض الصورة باعتبارها رمزاً للعدالة، ودليلًا على أنه لا أحد فوق القانون، رأى الملايين الصورة باعتبارها رمزا للتحدي، تعكس صورة ضحية استهدفها أعداؤها.
 
 

ترامب

صورة ترامب الجنائية

اعتقال ترامب

دونالد ترامب

الانتخابات الامريكية

تويتر

X

الانتخابات الامريكية 2024



الموضوعات المتعلقة

حصاد التكنولوجيا.. ترامب يعود للتغريد على تويتر ودعوى قضائية ضد SpaceX

الجمعة، 25 أغسطس 2023 07:00 م

ترامب يدخل التاريخ مجددا بأول صورة جنائية لرئيس أمريكى.. دونالد سلم نفسه لسجن فولتون بجورجيا فى قضية التلاعب بالانتخابات ويصبح النزيل رقم P01135809.. ومكث 20 دقيقة لأخذ بصماته قبل خروجه بكفالة 200 ألف دولار

الجمعة، 25 أغسطس 2023 03:30 م

جارديان: مشهد تسليم ترامب نفسه وصورته الجنائية لن يضره سياسيا

الجمعة، 25 أغسطس 2023 11:54 ص

وزنه 97 كيلو وطوله 190 سم وشعره أشقر.. أبرز بيانات سجل ترامب الجنائى

الجمعة، 25 أغسطس 2023 11:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة