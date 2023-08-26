نيوزيلندا تعلن منح الإقامة الدائمة للاجئي الحرب الأوكرانيين

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أعلنت السلطات في نيوزيلندا، اليوم السبت، أنها ستمنح الإقامة الدائمة للاجئي الحرب الأوكرانيين، وذلك بعد حصولهم على تأشيرة دخول مؤقتة.

وقال وزير الهجرة أندرو ليتل، وفقا لقناة (فرانس 24) اليوم" إن نيوزيلندا منحت أكثر من 1500 تأشيرة خاصة للأوكرانيين منذ استحداث هذه الفئة في 2022 في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة منذ العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في فبراير 2022، مضيفا أنه سيتم منح الإقامة الدائمة للأوكرانيين الذين غادروا بلادهم جراء الحرب.

وأوضح الوزير أن الكثير من الأشخاص الذين أتوا إلى نيوزيلندا بحثا عن الأمن، ما كانوا ليتصوروا أن يبقوا لفترة طويلة لكن مع استمرار الحرب لدينا واجب إنساني تجاههم، تم تبسيط الإجراءات للحصول على إقامة الكاملة لهم.