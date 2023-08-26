نائب محافظ قنا يترأس اجتماع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية

قنا صابر سعيد

ترأس الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية بمدن المحافظة، لمتابعة جهود أعضاء اللجنة ، ومستوى أداء المراكز التكنولوجية طبقا لتقارير اللجنة، وذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد يوسف، مدير وحدة التحول الرقمي بالمحافظة.

واستعرض نائب المحافظ، التقارير التي أعدها أعضاء اللجنة حول مستوى أداء المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية لمدن المحافظة، والمدد الزمنية للمعاملات المختلفة التي يقدمها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وذلك من خلال الزيارات الدورية التى يقوم بها أعضاء اللجنة لتلك المراكز، والتي تضمنت بعض الملاحظات اللوجيستية والفنية، وبدوره وجه نائب المحافظ بسرعة تلافى تلك الملاحظات، وتذليل كافة العقبات لتحسين مستويات الأداء داخل المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات مميزة للمواطنين.

وأكد عمر، أهمية استمرار متابعة المراكز التكنولوجية وتلافى أي ملاحظات يتم رصدها ، للوصول إلى مستوى أداء مثالي لتلك المراكز، كما وجه بضرورة التنسيق المستمر مع الجهات الخارجية التي لها دور في استخراج الأوراق اللازمة لإنهاء المعاملات المسجلة على منظومة المراكز التكنولوجية، لضمان عدم تجاوز المدة الزمنية المقررة لكل معاملة ، بما يساهم في تحقيق معدلات أداء عالية، كما وجه بزيادة عدد العاملين المكلفين بإدخال البيانات في المراكز التكنولوجية، لإنهاء تسجيل جميع ملفات الكم المتراكم على المنظومة.

وأضاف نائب المحافظ، أن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، نجحت في تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطن من المحليات، وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها، مشيرا إلى أن المراكز التكنولوجية بمحافظة قنا نجحت خلال الفترة الماضية في استقبال أكثر من 531 ألف معاملة، تم إنهاء عدد كبير منها، وجارى إنهاء المعاملات المتبقية فور استيفاء الأوراق المطلوبة.