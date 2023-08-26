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نائب محافظ الجيزة يتفقد طريق ترعة محمود فهمى ببرقاش تمهيدا لرصفه

السبت، 26 أغسطس 2023 07:52 م
نائب محافظ الجيزة يتفقد طريق ترعة محمود فهمى ببرقاش تمهيدا لرصفه نائب محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال التوسعة والتطوير والرصف بطريق طراد النيل بمركز منشأة القناطر، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة.
 
ووجه نائب المحافظ بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير ونقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والرصف، مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.
 
وشهدت جولة نائب محافظ الجيزة، معاينة طريق ترعة محمود فهمي ببرقاش تمهيدا لبدء أعمال الرصف ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة 2023 / 2024.
 
رافق نائب المحافظ، محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر، ومسؤولي مديرية الطرق و شركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة لأعمال الرصف.
 
 
 

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