اليوم السابع
Ads
السبت، 26 أغسطس 2023 01:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع لص أثناء محاولته قطع أسلاك كهربائية بالقاهرة

السبت، 26 أغسطس 2023 11:42 ص
مصرع لص أثناء محاولته قطع أسلاك كهربائية بالقاهرة حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال جثة لشخص "مجهول الهوية" بها آثار حروق بأماكن متفرقة إثر إدعاء صعق كهربائى بدائرة القسم.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتوفى كان يستقل سيارة بصحبة شخصين، وإنصرفا فور حضور سيارة الإسعاف وأسفرت الجهود عن تحديد السيارة وأحد مستقليها وتبين أنه شقيق مالك السيارة ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "له معلومات جنائية".
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته قرر بأن المتوفى مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث "له معلومات جنائية" وأن المتهم الهارب شقيق المتوفى ومقيم بذات العنوان "تم ضبطه" وقررا أنهم توجهوا لسرقة إحدى كبائن الكهرباء الرئيسية، وحال محاولة المتوفى قطع الأسلاك الكهربائية صعقه التيار الكهربائى، مما أدى إلى حدوث إصابته فقاما بنقله إلى السيارة قيادته والاتصال بالإسعاف، وانصرفا خوفا من مسائلتهما.
 
 

سرقه اسلاك

مصرع لص

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة