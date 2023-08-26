مصرع لص أثناء محاولته قطع أسلاك كهربائية بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال جثة لشخص "مجهول الهوية" بها آثار حروق بأماكن متفرقة إثر إدعاء صعق كهربائى بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتوفى كان يستقل سيارة بصحبة شخصين، وإنصرفا فور حضور سيارة الإسعاف وأسفرت الجهود عن تحديد السيارة وأحد مستقليها وتبين أنه شقيق مالك السيارة ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته قرر بأن المتوفى مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث "له معلومات جنائية" وأن المتهم الهارب شقيق المتوفى ومقيم بذات العنوان "تم ضبطه" وقررا أنهم توجهوا لسرقة إحدى كبائن الكهرباء الرئيسية، وحال محاولة المتوفى قطع الأسلاك الكهربائية صعقه التيار الكهربائى، مما أدى إلى حدوث إصابته فقاما بنقله إلى السيارة قيادته والاتصال بالإسعاف، وانصرفا خوفا من مسائلتهما.