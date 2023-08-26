اليوم السابع
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مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمدينة 6 أكتوبر

السبت، 26 أغسطس 2023 11:33 ص
مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمدينة 6 أكتوبر سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شخص مصرعه، نتيجة سقوطه من الطابق الرابع بعقار في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، بسقوط أحد الأشخاص من عقار بمدينة 6 أكتوبر، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شخصا سقط من الطابق الرابع، ليلقى مصرعه متأُثرا بالإصابات التى لحقت به، من كسور ونزيف.

تم نقل الجثة إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزى، تحت تصرف النيابة المختصة، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.

 


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