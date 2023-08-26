محافظ الغربية يترأس اجتماع المجلس التنفيذى بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

الغربية محمد طارق

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ونجوى العشيري السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقبل البدء في جدول الأعمال وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري مديريات الخدمات بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاء المواطنين والتأكيد على حسن معاملة المواطنين وإنهاء مصالحهم بدقة وفي أسرع وقت ممكن كما وجه باستمرار تكثيف حملات النظافة داخل القرى والمدن ورفع التراكمات أولا بأول، رفع كافة الإشغالات خاصة في محيط المدارس والمنشآت الصحية والسياحية والشوارع الرئيسية والميادين وسرعة الرد على الشكاوى الواردة، سواء الخاصة بالمنظومة الموحدة لشكاوى مجلس الوزراء أو شكاوى مبادرة صوتك مسموع والغربية بتتغير بكم.

كما وجه المحافظ باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مع استمرار التصدي بكل حزم لمخالفات البناء أو محاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تفعيل اللقاءات الجماهيرية ومتابعة تنفيذ مطالب الجماهير قانونا، متابعة ترشيد الكهرباء والالتزام بتطبيقها مع مراجعة إنارة الشوارع وإنارة الأماكن التي تحتاج لأعمدة، توفير أراضي لإقامة معارض الاستعداد لدخول المدارس.

وخلال الاجتماع ناقش المجلس عددا من الموضوعات ووافق على تبرع أحد المواطنين بقطعة أرض بقرية دمتنو مركز المحلة الكبرى لإقامة معهد أزهري عليها كما وافق المجلس على قبول التبرع بقطع أراضي إحداهما بكفر شماره التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر الجنيدي مركز زفتى لإقامة معهد ابتدائي أزهري والأخرى بقرية ميت الحارون التابعة للوحدة المحلية تفهنا العزب بمركز زفتى لإقامة معهد ديني ابتدائي وإعدادي.

ووافق المجلس أيضا، على قبول تبرع أحد المواطنين بقطعة أرض لإقامة مدرسة رسمية للغات بقرية دمتنو مركز المحلة الكبرى، والموافقة على قبول التبرع بقطعة أرض لإقامة مدرسة تعليم أساسي بقرية شبرا نباص بمركز قطور، وقطعة أرض لإنشاء مدرسة اعدادي بكفر شمارة مركز زفتى كما وافق المجلس على قبول قطعة أرض لتوسعة مدرسة كوم مهنا للتعليم الأساسي بقرية بنوفر مركز كفر الزيات.

وفي السياق ذاته وافق المجلس على تخصيص 3 قطع أراض مملوكة للدولة لإقامة مكاتب بريد عليها أحدهما بقرى كفر ابري و كفر نواي وكفر المحروق بمركز زفتى، كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة لإقامة ملعب متعدد وغرفة خلع ملابس بقرية صالحجر مركز بسيون، واختتم المحافظ المجلس بالاستماع ومناقشة طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك بحضور ومشاركة الجهات التنفيذية لاتخاذ القرارات وتنفيذها على الفور.