محافظ الشرقية يفاجئ العاملين في مستشفى الحسينية المركزى بتفقد الخدمات الطبية

الشرقية - إيمان مهنى

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العاملين بمستشفى الحسينية المركزي للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضى وللمترددين على المستشفى والتأكد من توافر المستلزمات الطبية ، وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد قسم الإستقبال ووحدة الغسيل الكلوي والتي تضم 51 ماكينة تقدم الخدمة الطبية لعدد 240 مريض ، مؤكداً على ضرورة انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة بالوحدة حفاظاً على أرواح المرضي.

تفقد المحافظ قسم حضانات الأطفال المبتسرين والذي يضم 18 حضانة و2 حضانة تنفس صناعي وحضانة كبسولة وذلك لمتابعة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للأطفال لحين تماثلهم للشفاء.

كما حرص محافظ الشرقية على زيارة عدد من المرضى بقسم العناية المركزة للإطمئنان على حالة مرضى الباطنة والقلب واستفسر من ذويهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم ، واطلع على سجل حالات المرضى ، متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام.

أكد المحافظ على إدارة المستشفى بحسن إستقبال المرضى وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم وكذلك المراجعة المستمرة لتاريخ الصلاحية المدون على الأدوية بصيدلية المستشفى ، وتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

أكد المحافظ أنه سيواصل جولاته الميدانية على جميع المستشفيات المركزية والعامة بنطاق المحافظة، لمتابعة توافر كميات الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر كميات الأكسجين بالشكل الكافي ومراجعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بجميع المستشفيات، لحماية المرضى والأطقم الطبية والمترددين عليها.