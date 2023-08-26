اليوم السابع
Ads
السبت، 26 أغسطس 2023 07:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ السويس يستقبل وزيرة الثقافة لافتتاح معرض السويس الأول للكتاب

السبت، 26 أغسطس 2023 07:32 م
محافظ السويس يستقبل وزيرة الثقافة لافتتاح معرض السويس الأول للكتاب محافظ السويس يستقبل وزيرة الثقافة
السويس - السيد فلاح - صبري غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بمكتبه اليوم الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة والوفد المرافق لها، وذلك على هامش افتتاح معرض السويس الأول للكتاب.
 
جاء ذلك بحضور الدكتورعبدالله رمضان، نائب محافظ السويس وخالد سعداوى، السكرتير العام لمحافظة السويس وأحمد وزيرى، السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور عمرو بسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والعقيد رامى سعد مدير عام مكتب المحافظ، كما حضر كلا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالسويس. 
 
وفى بداية اللقاء رحب محافظ االسويس بوزيرة الثقافة والوفد المرافق لها على أرض السويس، مؤكدًا علي أهمية و دور أجهزة وهيئات الوزارة فى تقديم الخدمات الثقافية والفنية ورفع الوعي القومى للمواطنين من خلال تقديم البرامج والانشطة التي تستهدف تشكيل وبناء عقل وشخصية الإنسان المصرى إلى جانب تحسين الذوق العام وحماية التراث.
 
وأعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها بتواجدها على أرض السويس الباسلة مقدمة الشكر والتقدير للواء عبد المجيد صقر، لما يبذله من مجهودات ودعمه الجاد لتذليل أى عقبات وحرصه على التعاون المثمر والبناء بين وزارة الثقافة ومحافظة السويس، مؤكدة على حرص وزارة الثقافة لنشر الوعي بالقراءة وضمنها إقامة معارض الكتب فى ربوع جمهورية مصر العربية.
 
ومن المقرر عقب اللقاء سيشهد محافظ السويس و وزيرة الثقافة بدء فعاليات افتتاح معرض السويس الأول للكتاب "بممشى أهل السويس".
محافظ السويس يستقبل وزيرة الثقافة (1)
محافظ السويس يستقبل وزيرة الثقافة (1)

محافظ السويس يستقبل وزيرة الثقافة (2)
محافظ السويس يستقبل وزيرة الثقافة (2)

محافظ السويس يستقبل وزيرة الثقافة (3)
محافظ السويس يستقبل وزيرة الثقافة (3)

 


السويس

اخبار السويس

محافظ السويس

وزيره الثقافه

الدكتورة نيفين الكيلاني

ممشي اهل السويس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة