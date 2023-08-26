اليوم السابع
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السبت، 26 أغسطس 2023 06:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مجلس النواب اليمنى يطالب بإلزام الحوثيين بالجنوح للسلام وإيقاف التصعيد العسكرى

السبت، 26 أغسطس 2023 05:10 م
مجلس النواب اليمنى يطالب بإلزام الحوثيين بالجنوح للسلام وإيقاف التصعيد العسكرى الحوثيين
أ ش أ

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 طالب مجلس النواب اليمنى، المجتمع الدولى بإلزام الحوثيين بالجنوح للسلام وإيقاف التصعيد العسكرى وقتل الشعب اليمني، مؤكدة أن عدم اتخاذ إجراءات حازمة شجع الحوثيين على الاستمرار فى التعنت ورفض كل مبادرات السلام والاستمرار فى أعمال القتل والتدمير.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم/ السبت/ أن ذلك جاء خلال اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، لبحث الأوضاع الراهنة فى اليمن، ومناقشة التقرير المقدم من اللجنة البرلمانية لتقصى الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات فى قطاعات الكهرباء، والنفط، والاتصالات والجوانب المالية.


واستعرض الاجتماع تطورات المستجدات السياسية على الساحة الوطنية، والجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث التى تحفظ للشعب اليمنى أمنه واستقراره ونظامه الجمهورى والتعددية السياسية والديمقراطية، مؤكداً أن المساعى والجهود التى تبذل من أجل السلام تواجه بتعنت من قبل ميليشيا الحوثي.

 

 


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