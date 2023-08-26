كل ما تريد معرفته عن ضريبة الثروة العقارية

كتب هانى الحوتى



س- بدايةً ما هي ضريبة الثروة العقارية؟ ج- سداد المواطنين نسبة من الدخل عن تأجير الوحدات السكنية أو المحلات التجارية لصالح مصلحة الضرائب المصرية.



س- هل هي ضريبة جديدة؟ ج- تفرض ضريبة الثروة العقارية على المواطنين منذ سنوات طويلة، إذ تنص المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل بأن تفرض ضريبة سنوي على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر، ويتكون مجموع صافي الدخل من 4 مصادر وهي: المرتبات وما في حكمها، والنشاط التجاري والصناعي، والنشاط المهني أو غير التجاري، والثروة العقارية.



س- وكم يتم حساب ضريبة الثروة العقارية؟ ج- يتم حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية من خلال خصم نسبة 50% من الإيرادات المحققة من تأجير وحدة سكنية أو محل تجاري مقابل التكاليف والمصروفات، وتسدد الضريبة عن المتبقي بسعر ضريبة تصاعدي يبدأ من 2.5% حتى 27.5%، وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح. وتستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023/2023 تحقيق حصيلة من ضريبة الثروة العقارية بقيمة 2.4 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.



س- وهل هناك إعفاء من الضريبة؟ ج- يعفى من تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الثروة العقارية حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة 21 ألف جنيه، اعتبارًا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد 15 يونيو، وكذلك يكون معفى إذا كان موظفاً ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21 ألف جنيه.



س- وهل هناك غرامة في حالة عدم السداد؟ ج- تفرض غرامة على من يتهرب عن سداد ضريبة الثروة العقارية، وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافًا إليه 2%.