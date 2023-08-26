قتلى فى إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

وكالات

أعلن عمدة مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية اليوم عن سقوط قتلى فى عملية إطلاق نار شهدتها المدينة، بحسب شبكة سكاى نيوز.

يذكرأن، أعلنت شرطة مدينة بوسطن الأمريكية إصابة سبعة أشخاص بالرصاص صباح السبت خلال مهرجان كاريبى، الذي يقام في المدينة الواقعة شمال شرقي البلاد، بحسب روسيا اليوم.

وقالت شرطة عاصمة ولاية ماساتشوستس، في بيان، إن إطلاق الرصاص وقع قبيل الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، وإن المصابين السبعة "نقلوا إلى مستشفيات محلية وإصاباتهم ليست قاتلة"، مضيفة أنه "صادرت عدة أسلحة خلال الاعتقالات".

ووقع إطلاق النار عند تقاطع طرق حيث كان يسير موكب تابع لمهرجان الكاريبي.