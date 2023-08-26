فتح باب التقديم بكليتي الهندسة والتجارة الدولية واللغات بجامعة الإسماعيلية الأهلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للشئون الأكاديمية، عن فتح باب التقديم المباشر بكليتي الهندسة والتجارة الدولية واللغات للبرامج الأتية بدأ من الأحد الموافق 27 أغسطس حتى اكتمال العدد المطلوب لكل كلية .

• أولاً : كلية الهندسة

برنامج بكالوريوس هندسة التشييد وإدارة المشروعات

الحد الأدنى للتقديم 65% لطلاب الثانوية العامة المصرية والأزهرية وطلاب الشهادات المعادلة المصرية والأجنبية

مكان التقديم : شئون طلاب كلية الهندسة بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية

ثانيا: كلية التجارة الدولية واللغات:

برنامج بكالوريوس التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية

برنامج بكالوريوس الأسواق والمنشئات المالية

الحد الأدنى للتقديم 53% لطلاب الثانوية العامة المصرية و58% لطلاب الثانوية الازهرية وطلاب الشهادات المعادلة المصرية والأجنبية

مكان التقديم: شئون طلاب كلية التجارة بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية

برنامج الترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية

برنامج الترجمة التخصصية باللغة الألمانية

برنامج الترجمة التخصصية باللغة الصينية

الحد الأدنى للتقديم 53% لطلاب الثانوية العامة المصرية و58% لطلاب الثانوية الازهرية وطلاب الشهادات المعادلة المصرية والأجنبية.

مكان التقديم: شئون طلاب كلية الالسن بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية

من جانبه - أضاف الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية والمشرف على التنسيق الإلكتروني بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن استقبال مستندات ودفع القسط الأول لمصاريف الطلاب المقبولين الكترونيا برامج كليتي الهندسة والتجارة الدولية واللغات مستمر بالتوازي مع التقديم المباشر بشئون طلاب الكليات المذكورة عالية مع ضرورة احضار بطاقة الترشيح التي يتم طباعتها من الموقع الالكتروني واصول وصور المستندات المطلوبة يومي الاحد والاثنين 27 و28 أغسطس الجاري.