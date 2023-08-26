غدا.. انطلاق الحملة القومية "حقك تنظمى" فى عيادات تنظيم الأسرة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تنطلق غداً الأحد، فعاليات المرحلة الأولى للحملة القومية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" بمحافظة الإسكندرية، والتي تستمر حتى 31 أغسطس الجارى، بجميع عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة، وتشمل المرحلة الأولى مناطقة المنتزه ومنطقة الجمرك ومنطقة غرب وإدارة برج العرب الطبية.

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية و في إطار الحملة القومية 100يوم صحة.

وتُقدم العيادات و الفرق المتنقلة جميع خدمات تنظيم الاسرة و الصحة الانجابية بالمجان خلال فترة الحملة إضافة إلى الكشف بالاشعة التليفزيونية وتوفير تخصصات طبية كأمراض النساء و الباطنة و الاطفال لتحقيق اقصى منفعة للسيدات المنتفعات وذويهم.

وننشر فى اليوم السابع أماكن تواجد خدمات، حملة " حقك تنظمى" بأحياء الإسكندرية :