اليوم السابع
Ads
السبت، 26 أغسطس 2023 08:12 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

طقس حار بالعاصمة شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

السبت، 26 أغسطس 2023 08:00 ص
طقس حار بالعاصمة شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت  طقس حار  رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء قد تكون مثير للرمال والأتربة على مناطق من الوادى الجديد، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين ، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء .

ويتوقع أن يشهد اليوم اضطراب فى الملاحة البحرية على على البحر الأحمر وارتفاع الأمواج من 2.5 : 5 متر ، واضطراب الملاحة أيضا على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة  وارتفاع الموج من 2.5 : 3.5 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت، القاهرة العظمى 33  درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45  والصغرى  29 درجة   .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.


حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة

"الأرصاد": استقرار فى الأحوال الجوية وتحسن كبير بحالة الطقس

الجمعة، 25 أغسطس 2023 10:00 ص

حالة الطقس اليوم الجمعة 25/8/2023 فى مصر

الجمعة، 25 أغسطس 2023 12:00 ص

حالة الطقس اليوم الخميس 24/8/2023 فى مصر

الخميس، 24 أغسطس 2023 12:00 ص

تعرف على حالة الطقس بجمصة اليوم

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 12:46 م

للمصطافين بالبحر المتوسط.. تفاصيل حالة الطقس على الإسكندرية والعلمين ورأس البر

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 11:43 ص

حالة الطقس اليوم الأربعاء 23/8/2023 فى مصر

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 12:00 ص

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22/8/2023 فى مصر

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة