طرق للتخلص من كثرة التفكير.. ممارسة الرياضة أبرزها

كتبت رانيا عامر

مما لا شك فيه أن ممارسة النشاط الرياضي يلعب دورا مهما في الحفاظ على الصحة العامة، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي سليم أيضا، وعكس ذلك يتعرض الأشخاص إلى عواقب صحية خطيرة خاصة إذا كانوا يعانون من أمراض مزمنة.

وقال فريق من الباحثين إن إهمال الأشخاص إلى ممارسة الأنشطة التي تهدف إلى الرفاهية التي تنشط الدماغ يوثر ذلك بالسلب على الصحة ذاتها، لذا فيجب علينا المحافظة على الصحة البدنية، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة Times of India.

نصائح لتقليل إرهاق الدماغ :

1.المواظبة على النشاط البدني

تمارس التمارين الرياضية المنتظمة على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ وتحفيز نمو الخلايا العصبية الجديدة.

2. التحفيز الذهني

ينبغي الانخراط في الأنشطة التي تتحدى العقل، مثل حل الألغاز والكلمات المتقاطعة والسودوكو والأوهام البصرية وألعاب الذاكرة.

3. اتباع نظام غذائي صحي

عند اتباع نظام غذائي متوازن، يجب أن يراعى أن يكون غنيا بمضادات الأكسدة وأحماض أوميغا-3 الدهنية والعناصر الغذائية، التي تدعم صحة الدماغ مثل الأسماك الدهنية والتوت والمكسرات والخضراوات الورقية.

4.قسط كاف من النوم

ينصح بإعطاء الأولوية للنوم الجيد، لأنه ضروري لتقوية الذاكرة ووظيفة الدماغ بشكل عام.

5.التفاعل الاجتماعي

يمكن للانخراط في الأنشطة الاجتماعية والحفاظ على علاقات قوية أن يعزز الأداء المعرفي.

6.تعلم شيئا جديدا

يجب السعي لاكتساب مهارات أو هوايات أو لغات جديدة باستمرار للحفاظ على نشاط العقل وقابليته للتكيف.

7.تناول الماء

يمكن أن يؤثر الجفاف على الأداء الإدراكي، لذا يجب التأكد من شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم.