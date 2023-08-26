صفاء أبو السعود: العلمين الجديدة لها بريق عالمي ومصر كانت في قلب صالح كامل

كتب محمد شعلان

أكدت الفنانة صفاء أبو السعود أرملة الشيخ صالح كامل، متابعتها مهرجان القاهرة للدراما من أول لآخر لحظة ولكن ظروف السفر حالت دون حضورها تكريم زوجها الراحل الشيخ صالح كامل، مشيرة إلى أنه حتى الان يتم إذاعة مسلسلات للراحل على قنواتنا المصرية.

ووجهت صفاء أبو السعود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تكريمها للشيخ صالح كامل، قائلة: "بشكر الشركة المتحدة والاستاذ عمرو الفقي لان في منافسة جميلة في الاحتفال بالدراما المصرية أنهم افتكروا أن في انتاج مساعد مع التلفزيون المصري ممثل في الشيخ صالح كامل.

وتابعت: "انبسطت بهذه اللافتة الكريمة من الشركة المتحدة وأن مصر تكرم شخصية ساهمت في الاعلام والدراما المصرية، والشيخ صالح أول انتاج له كان مسلسل مصري واستمر بعد ذلك في المسلسلات وشغل لمصر"، مؤكدة أن صالح كامل كان حبيب لمصر وكانت في وجدانه وقلبه وكله محبة كبيرة لمصر وأهلها.

وأشادت صفاء أبو السعود بالمستوى الذي وصلت له مدينة العلمين الجديدة، متابعة: "احتفالية مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين وضحت جمال العلمين الجديدة وبقى لها بريق على مستوى العالم وكن في ناس معايا مبهورين بالمكان وحلاوته، والعلمين شيء مشرف لمصر ولكل الدول العربية".