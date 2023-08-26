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شاهد أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بالمنيا.. فيديو

السبت، 26 أغسطس 2023 01:43 م
شاهد أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بالمنيا.. فيديو المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع
المنيا - حسن عبد الغفار

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تشهد قرى محافظة المنيا، إنجازا كبيرا ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، ومن بين تلك المشروعات، المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع ، وذلك ضمن  خطة وزارة الري لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة.

وتجرى أعمال تأهيل وتبطين الترع بشكل متوازى، فقد تم الإنتهاء من عدد كبير من الترع بينما مازال العمل يجرى فى ترع أخرى، حيث تصل تكلفة الاعمال إلى حوالى 2مليار و600 مليون جنيه. 

ففى مركز سمالوط، تجرى أعمال تبطين جانبية الشريعى من ترعة سرى باشا حتى المحيط بطول كيلو و200 متر، وجارى العمل للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد وتسهم أعمال التأهيل والتبطين فى تحسين البيئة ومستوى معيشة المواطنين، وترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في الإنتاجية الزراعية. 
 
وساهمت أيضا فى القضاء على أهم مشكلات المزارعين التى كانوا يعانون منها لسنوات طويلة وهى وصل المياه لنهايات الترع، كما أسهمت فى تغيير شكل القرية فى المنيا وحولت مداخلها إلى مداخل مميزة ونظيفة ولوحة جميلة، كما حافظة على أرواح المزارعين بعد القضاء على الحشائش التى كانت على حانبى الترع والتى كانت مأوى للحشرات الضارة والزواحف. 

 


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تبطين الترع بالقرى



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