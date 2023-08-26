"سوق بذوق".. حملة بالسعودية لآداب قيادة السيارات

وأوضح مدير عام "جمعية ذوق" عبدالعزيز المحبوب، أن مسيرة القيادة بذوق تأتى ضمن أنشطة وفعاليات حملة "القيادة بذوق" التي دشنها الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة، الرئيس الفخري للجمعية، والتي تسلط الضوء على ركيزة مهمة في مجال قيادة المركبات؛ وهي "القيادة بذوق"؛ حيث إن وجود هذه القيمة كجزء من ثقافة قائدي المركبات يسهم في تعزيز ثقافة الذوق العام في الطرقات وبين قائدي المركبات المرورية، وكذلك يبرز الأخلاق والسلوكيات الحسنة التي تتطلبها الطرق في ظل كثافة المركبات والازدحام الذي تشهده الطرق مؤخرًا، في سبيل تحقيق التفاعل الإيجابي بين قائدي المركبات، والمبني على الاحترام والتقدير والمرونة والإيثار، بما يحقق التناغم ويكفل المساهمة في سلامة الجميع، وسلاسة الحركة المرورية.