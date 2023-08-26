وأوضح زيلينسكي، في تصريحات نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لمناقشة الخطط المتعلقة بالطائرات، مضيفاً "لقد كانت محادثة جيدة، إننا ناقشنا كيفية دعم الحرية بشكل أكبر، ولدينا اتفاق مهم جديد يتمثل في انضمام أمريكا إلى تدريب طيارين ومهندسين على طائرات من طراز إف-16".

ومن المتوقع أن يبدأ هذا التدريب في شهر أكتوبر المقبل، حسبما قال المتحدث باسم "البنتاجون" الجنرال بات رايدر أمس.