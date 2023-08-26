زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين في بحر مدينة غزة

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استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، مراكب الصيادين الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الصوت، وخراطيم المياه، في بحر مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل مكثف صوب مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو ثلاثة أو أربعة أميال بحرية في بحر منطقة السودانية، وفتحت صوبها خراطيم المياه، وحاولت إغراق أحدها، ما أضطر الصيادين لمغادرة المنطقة.

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد يوميا ملاحقة الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.