اليوم السابع
Ads
السبت، 26 أغسطس 2023 12:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين في بحر مدينة غزة

السبت، 26 أغسطس 2023 11:49 ص
زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين في بحر مدينة غزة زوارق الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، مراكب الصيادين الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الصوت، وخراطيم المياه، في بحر مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل مكثف صوب مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو ثلاثة أو أربعة أميال بحرية في بحر منطقة السودانية، وفتحت صوبها خراطيم المياه، وحاولت إغراق أحدها، ما أضطر الصيادين لمغادرة المنطقة.

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد يوميا ملاحقة الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

 


زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي

مدينة غزة

بحر مدينة غزة

غزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة