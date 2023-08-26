اليوم السابع
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السبت، 26 أغسطس 2023 08:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس وزراء الأردن: نسعى إلى نمو يبلغ 3% حسب رؤية التحديث الاقتصادى بحلول 2025

السبت، 26 أغسطس 2023 07:00 م
رئيس وزراء الأردن: نسعى إلى نمو يبلغ 3% حسب رؤية التحديث الاقتصادى بحلول 2025 بشر الخصاونة
أ ش أ

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 أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، أن حكومته تسعى لأن تصل وفق البرنامج التنفيذى والخطة التنفيذية الأولى لرؤية التحديث الاقتصادى إلى نمو يبلغ 3% حسب البرنامج التنفيذى لرؤية التحديث الاقتصادى بحلول عام 2025، ويتم رفع نصيب الفرد فى الناتج المحلى الإجمالى إلى حوالى 4 آلاف دينار أردني.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لملتقى "عام على التحديث" مساء السبت الذى نظمته الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادى وخارطة طريق تحديث القطاع العام التى بحضور العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى.


ولفت إلى أن الحكومة حققت نموا اقتصاديا يبلغ 2.8% باستعراضه مع آفاق النمو المختلفة على امتداد المسافة الزمنية الممتدة منذ عام 2010 وحتى الآن.


ونوه إلى نسبة النمو هذه أعلى من كل نسب النمو فى تلك السنوات كاملة باستثناء 2014 التى بلغ فيها نسبة النمو الاقتصادى 3.4%.
وقال الخصاونة، إن الحكومة مستمرة بالعمل على ترسيخ الأردن كوجهة سياحية رئيسية، مضيفا أن الحكومة مستمرة وفق توجيهات الملك بالعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي.


وأشار إلى أن الحكومة فى المراحل النهائية لتغيير مسمى وزارة التربية والتعليم بحيث تكون وزارة للتربية والموارد البشرية.


وعن الهويات الرقمية، بين الخصاونة أن الحكومة تسعى إلى تفعيل مليون هوية رقمية هذا العام.


وتابع أن الحكومة تسعى وتستمر بتحفيز الاستثمار المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار.

 

 


بشر الخصاونة

الأردن

أخبار الأردن

الملك عبدالله الثانى



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