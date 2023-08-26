رئيس جامعة سوهاج يشهد الحفل الختامي لملتقى الإعداد للأنشطة الطلابية.. صور

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الحفل الختامي لملتقى إعداد الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية، والذي نظمته الجامعة بالتعاون مع معهد إعداد القادة تحت شعار "مستقبل أفضل"، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك بقاعة قناة السويس بالمقر الجديد للجامعة.

وفي بداية كلمته أعرب رئيس الجامعة عن سعادته وفخره بنجاح هذا الملتقى، وبما لمسة خلاله من وعي وثقافة الطلاب المشاركين، موجهًا الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذه الاحتفالية المتميزة، وبما قدمه المحاضرون من أفكار تضمنتها المحاضرات وورش العمل، بهدف دفع الطلاب إلى تعزيز طموحهم وتنمية مهاراتهم وتقديم أفضل ما لديهم، متمنياً للجميع المزيد من النجاح والتميز.

ودعا النعماني الطلاب إلى ضرورة المشاركة في مثل هذه الملتقيات والتي تسهم في تحقيق التواصل والتلاحم والتنافس بينهم في مختلف المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية، وتبادل الخبرات والثقافات، حتى يتسنّى لهم تنمية مواهبهم وإذكاء روح المنافسة فيما بينهم، إلى جانب تدريبهم على تحمل المسئولية والثقة بالتفس، مؤكداً علي استمرار الجامعة في بناء وإعداد الكوادر الطلابية بما يتماشى مع رؤيتها النابعة من رؤية مصر 2030.

ومن جانبه قدم الدكتور عبد الناصر يس الشكر لجميع الوفود المشاركة من جامعات الصعيد، والتي مثلهم 250 طالب وطالبة، مؤكدًا أن الأنشطة الطلابية مكمل أساسي للعملية التعليمية، حيث تكسب الطلاب تحمل المسؤولية تجاه أنفسهم وزملائهم ومجتمعهم.

وفي كلمته قدم الدكتور كريم همام الشكر للدكتور حسان النعماني لدعمه المادي والمعنوي لإنجاح فعاليات هذا الملتقي، و بالجهود التي بذلها جميع المشاركين لخروج الملتقي بهذا الشكل المشرف، مشيداً بمدى التزام الطلاب ورؤيتهم البناءة، حيث ساهم الملتقى بشكل كبير في تطوير خطة شاملة تضمنت جوانب التوعية والتثقيف والتدريب، بهدف بناء جيل وكوادر شبابية تدرك أهمية المشاركة فى الانشطة الطلابية ودورها في بناء وعي الطلاب.

وجدير بالذكر أن حفل الختام تضمن عدد من الفقرات الفنية أحياها فريق كورال كلية التربية النوعية، ثم أعقبها تكريم رئيس الجامعة لجميع المشاركين بالملتقي تقديراً لجهودهم.



اعمال ختام الملتقى



الدكتور حسان النعمان بالملتقى



ختام الملتقى



ختام الملتقى بحضور رئيس الجامعة