دراسة: الضوء والضوضاء يتسببان في مخاطر صحية خطيرة

كتبت إيناس البنا

تطالب التقارير الطبية باستمرار بتوخي الحذر من أنواع مختلفة من الملوثات التي يمكن أن تسبب ضررًا خطيرًا لصحتنا، من أكثر طرق التلوث شيوعًا التي نعرفها هي الهواء والماء والضوضاء، من بين هؤلاء الثلاثة ، يحظى تلوث المياه والهواء بأكبر قدر من الاهتمام، لكن هناك تفسير منطقي تمامًا وراء ذلك، يمكن أن يؤدي تلوث الهواء وتلوث المياه إلى الإضرار بصحتنا بطرق لا يمكننا فهمها.

ومع ذلك ، في خضم مهمتنا للحد من الملوثات في البيئة، فقد تجاهلنا نوعين آخرين من التلوث والتي هي أيضًا خطرة بنفس القدر على صحتنا، يعد الضوء والضوضاء من أكثر الملوثات إهمالًا والتي وفقًا للخبراء يمكن أن تكون سببًا للوفاة المبكرة لدى البشر.

التلوث الضوئي والضوضاء وكيف يؤثر على الصحة

وفقًا لبحث نُشر في المجلة، Science Advances ، يمكن أن يؤثر تلوث الضوء والضوضاء على جودة حياة الناس، ويسبب الانزعاج ، ويعطل النوم وإيقاعات الساعة البيولوجية.

وتؤثر هذه الآثار المباشرة أيضًا بشكل غير مباشر على صحتنا ويمكن أن تسبب أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والوفاة المبكرة، يمكن أن تسبب تأثيرًا مضاعفًا على صحتنا وقبل أن نعرف ذلك ، قد يكون الأوان قد فات.

المخاطر الصحية للتعرض المطول لأضواء LED

بدأ استخدام مصابيح LED في البداية لتحل محل الأضواء العادية من أجل الحفاظ على الطاقة، مصابيح LED أقل تكلفة وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، ومع ذلك ، فإنها تأتي أيضًا مع بعض السلبيات من منظور بيولوجي.

يمكن أن تقلل مصابيح LED من إنتاج الميلاتونين، الميلاتونين هو الهرمون الرئيسي المسؤول عن تنظيم نمط نومنا، وأشارت العديد من الدراسات إلى حقيقة أن زيادة التعرض للضوء الأزرق يمكن أن يقلل من إفراز الميلاتونين، وبالتالي يفاقم عادات نوم الناس وإيقاع الساعة البيولوجية، يمكن أن يؤدي قلة النوم أيضًا إلى العديد من المضاعفات الصحية بمرور الوقت.

وفقًا للدراسات الحديثة، يمكن أن يؤدي التعرض المطول للأضواء الاصطناعية إلى إضعاف وظيفة القلب والأوعية الدموية وتنظيم الجلوكوز، مما قد يؤدي بدوره إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

المخاطر الصحية للتعرض الطويل للضوضاء الصاخبة

نحن نعلم بالفعل أن التلوث الضوضائي يمكن أن يؤثر بشكل خطير على سمعنا، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يتعرضون لضوضاء عالية مستمرة يمكن أن يصابوا بمشاكل سمعية خطيرة في وقت لاحق، أظهرت العديد من الدراسات العلاقة بين التلوث الضوضائي والصحة. بصرف النظر عن فقدان السمع ، يمكن أن يتسبب أيضًا في مشاكل الصحة العقلية وارتفاع ضغط الدم والقلق واضطراب النوم وانخفاض الإنتاجية.

هناك مجموعة من التأثيرات على الصحة العقلية التي يمكن أن تكون ناتجة عن التعرض الطويل للضوضاء الصاخبة، الدماغ مبرمج لمراقبة الأصوات بحثًا عن الخطر حتى عندما نكون نائمين، لذلك ، عندما يكون هناك ضوضاء عالية مفاجئة ، يمكن أن تثير التوتر أو القلق لدى الشخص، يمكن أن تشتد هذه الأعراض أيضًا بمرور الوقت مع زيادة التعرض للضوضاء. قد يبدأ الناس في الشعور بالانزعاج ، والتوتر المستمر ، والإحباط والغضب.