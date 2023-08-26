خالد رضا الله: البريكس فرصة كبيرة لتوطين الصناعة محليا وزيادة الصادرات

كتب عبد الحليم سالم

أكد خالد رضا الله ، الخبير الاقتصادى، عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية ،أن الانضمام ل" بريكس " له فوائد كثيرة للاقتصاد المصرى لعل أبرزها توطين الصناعة محليا في بعض المجالات التي تحتاجها الأسواق العالمية ؛مما يزيد من قيمة وحجم الصادرات مستقبلا،وبالتالي التأثير بصورة إيجابية للغاية على الاقتصاد المحلى في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة .

أضاف خالد رضا الله ، لـ"اليوم السابع" أن مصر يمكنها الاستفادة من تجمع البريكس - الذى يضم 10 من كبرى الدول اقتصاديا - في جذب الاستثمار الأجنبى المباشر في العديد من المجالات، وعلى رأسها مجالات العقارات والسياحة، وهو مجال واعد جدا، وفيه فرص استثمارية متنوعة يمكن الاستفادة منها عبر مفهوم تصدير العقار، لا سيما أن الأجانب يمكنهم التملك الفعلي للعقارات، لافتا أن الأهم هو توطين الصناعة محليا والتوسع في التصنيع للمنافسة في أسواق البريكس ،علاوة على التوسع في زراعة الخضر والفاكهة بغرض التصدير لدول التجمع التي تمثل قوة اقتصادية لا يستهان بها عالميا .

وأشار لأهمية البحث عن آليات واضحة لمضاعفة الصادرات، خاصة لأفريقيا التي تمثل مصر قلبها، وبالتالي لا يمكن القبول بمعدل الصادرات الحالي الذى يبلغ نحو 6 مليارات دولار فقط، وهو معدل ضعيف مقارنة بما تمتلكه مصر من علاقات مع دول القارة أعادها الرئيس عبد الفتاح السيسى مجددا وزاد متانتها، موضحا إنه من المهم الاستفادة من تجارب الصين في التصدير لأفريقيا ولغيرها من قارات العالم مع تقديم حوافز للمستثمرين في ظل المنافسة الكبيرة في المنطقة والتركيز على التصنيع الجيد والتصدير وزيادته ل 100 مليار دولار سنويا خلال عامين .