اليوم السابع
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السبت، 26 أغسطس 2023 06:09 م
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حملات لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

السبت، 26 أغسطس 2023 05:08 م
حملات لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية حملات لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراض زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.
 
وحفاظاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بسماكين الغرب بفك أعمدة دور ثاني علوي بعزبه أم غازي التابعة للوحدة المحلية بسماكين الغرب على مساحة 100 متر.
 
كما قامت الوحدة المحلية بصان البحرية بفك شده خشبية بعزبه نافع التابعة للوحدة المحلية بصان البحرية على مساحة 150 مترا وذلك تأكيداً على قوة وهيبة الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.
 
وفي مركز الزقازيق تمت إزالة 2عين مقابر بقرية مشتول القاضي بالوحدة المحلية ببيشه قايد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وفي مركز أبوحماد تم إزالة سور بالدبش فى المهد علي مساحة 150م بقرية عمريط التابعة للوحدة المحلية بالصوة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الشرقية

ازالة تعديات الزراعية بالشرقية

ازالة البناء المخالف بالشرقية

اخبار الشرقية



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