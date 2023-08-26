حبس عاطلين لترويجهما كميات كبيرة من أقراص الترامادول المخدرة وسط الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة عدد 182 ألف قرص من عقار " ترامادول " المخدر، بقصد الإتجار به وترويجه على عملائهما، والتحفظ على السيارتين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بورود معلومات سرية بقيام عاطلين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح، بمزاوله نشاطهما الإجرامى بالإتجار فى العقاقير المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض عليهما حال استقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبتفتيشهما عثر على عدد 182,000 قرص لعقار "ترامادول" المخدر، وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار واستخدامهما للسيارتين فى النقل والترويج، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ18,200,000 ثمانية عشر مليونًا ومائتى ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.