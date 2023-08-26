حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الفلل فى التجمع الخامس

كتب كريم صبحى

قررت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة الفلل بأسلوب التسلق.

وأسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة من داخل "فيلا" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزتهم (مبلغ مالى – كمية من مخدر الهيروين).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وأضافوا بتصرفهم فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم "سيىء النية" أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.