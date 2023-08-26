اليوم السابع
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حالات يتم ضبط المتهم فيها متلبساً بجريمته .. تفاصيل

السبت، 26 أغسطس 2023 07:00 ص
حالات يتم ضبط المتهم فيها متلبساً بجريمته .. تفاصيل حملات أمنية_أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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يقدم اليوم السابع للمواطنين، أخبار خدمية للإجابة على تسأولات الآلاف يوميا من المواطنين عن نصوص القانون،وفى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فى عدد القضايا، ولتبسيط سير الإجراءات تخفيفًا عن كاهل القضاء، يستعرض "اليوم السابع" بعض المعلومات القانونية، ومنها شروط حالات التلبس بالجريمة.
 
1-مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.
 
2-مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها بفترة يسيرة.
 
3-تتبع المجنى عليه أو العامة للمتهم مع الصياح "تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة".
 
4-مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو به آثار يُستدل منها على ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها "مشاهدة أدلة الجريمة".
 
 
 

التلبس

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المتهم متلبس

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