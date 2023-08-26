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تونس.. حريق هائل يجتاح غابات أقصى شمال غرب البلاد

السبت، 26 أغسطس 2023 02:00 ص
تونس.. حريق هائل يجتاح غابات أقصى شمال غرب البلاد حريق الغابات - أرشيفية
وكالات

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ذكرت وسائل إعلام تونسية الجمعة، أن حريقا شب بغابات منطقة البلدة من معتمدية غار الدماء أقصى شمال غرب البلاد، حيث امتدت ألسنة النيران بغابات المنطقة إلى مساحة واسعة بسبب الرياح.

وحسب موقع  "موزاييك إف إم" شب الحريق بغابات "منطقة البلدة من معتمدية غار الدماء أقصى شمال غرب تونس، وأتى مبدئيا على مساحة هامة من غابة الصنوبر، والغابة الشعراء التي تغطي الجبل".

كما ذكر الموقع أن "ألسنة النيران قد تعالت بغابات منطقة البلدة، وانتشرت بسرعة بمفعول هبوب الرياح".

ويقوم أعوان الحماية المدنية بولاية جندوبة وغار الدماء، وأعوان الغابات بإخماد الحريق والحد من انتشاره وتجنب مزيد الخسائر في الغطاء الغابي.

هذا وشهدت ولاية جندوبة الشهر الماضي، اندلاع حرائق في عدد من الغابات جراء الارتفاع الكبير المسجل في درجات الحرارة.


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