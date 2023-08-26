وأكد ضرورة تكاتف الجميع من أجل المضي قدما نحو مزيد تحسين ظروف العمل، مؤكدا ضرورة مزيد دعم الوحدات الأمنية وتوفير متطلباتها نظرا لدورها الهام في حماية التراب الوطني.

 