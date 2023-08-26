إيمان حنا

نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، فاكر بوزغاية، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية خلال الساعات القليلة الماضية عن تبادل لإطلاق النار بين الوحدات الأمنية وعناصر متشددة في أحد الأحياء بمدينة سوسة، وفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأضاف بوزغاية، أنه تمت مداهمة منزل أحد العناصر المتشددة، وذلك في إطار العمل العادي للوحدات الأمنية في تعقب المجموعات المشبوهة في مجال الإرهاب.

ومن جهة أخرى، دعا كمال دقيش، وزير الداخلية التونسي، إلى ضرورة مواصلة الجهود في الوقاية من الأعمال الإرهابيّة والتصدي لمختلف الجرائم على غرار مكافحة التهريب والاتجار بالمخدرات والهجرة غير النظامية، إلى جانب الاستعداد الجيد لتأمين الموسم السياحي بالجهة.