تحقيق توازن اقتصادى عالمى.. أهداف كبرى يحققها بريكس للدول الأعضاء (إنفوجراف)

يحمل الانضمام إلى مجموعة "بريكس" آفاقًا واعدة لإحداث تحول كبير في قطاع الطاقة في مصر، ومن خلال زيادة الاستثمار وتبادل الخبرات والتعاون الفعال مع أعضاء "بريكس"، يمكن لمصر أن ترسم طريقًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا للطاقة والتنمية الشاملة، فضلًا عن تسريع الانتقال إلى مشهد طاقة أكثر تنوعا واستدامة ومرونة.

تسهم عضوية مصر في بريكس بشكل مباشر في الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج، وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية في ظل التوازنات المرتقبة التي تُصنع على المستوى الدولي والإقليمي، بجانب تجمع الكوميسا، ما يدعم استمرار الرؤية الاستراتيجية بشأن تنويع جديد للعلاقات الدولية التجارية.

وتمتلك البريكس "بنك التنمية الجديد" الذي تأسس في 2015 برأس مال اولي 50 مليار دولار ليكون معادل البنك الدولي ويهدف الي التنمية ولا سيما البنية التحتية وبناء شراكات تنموية واسعة النطاق وقد اشتركت مصر في بنك التنمية الجديد في 2021 بمساهمة حوالي 1.2 مليار دولار وتأسس معه ترتيب احتياطي طوارئ البريكس (BRICS contingent reserve arrangement) ليكون معادل صندوق النقد الدولي برأس مال 100 مليار دولار الذي يقدم قروضا وضمانات للمشاريع التنموية ويدخل شريكا في تأسيسها.

وفيما يلى نستعرض أهداف كبرى يحققها البريكس للدول الأعضاء :

يهدف البريكس إلى تعزيـز التبـادل التجاري والاستثمارات بيــن الدول الأعضاء

يعمل على تعزيـز الشفافية وتنسيق المواقف فى المنتديـات الدوليـة، مثـل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين

إنشاء البنك الجديد للتنمية كان جزءًا من البريكس، بهدف توفير تمويل لمشاريع التنمية الاقتصادية والبنية التحتية فى الدول الأعضاء

يعد البريكس منبرًا قويًا للدول الناشئة للتعبير عن مصالحها ومواقفها فى المنتديات الدولية

تعزيز القوة الاقتصادية خاصة أن البريكس يجمع بين اقتصادات كبيرة ونامية

يهدف أيضا لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة فى الدولة الأعضاء

يعزز البريكس التعاون الجنوب-جنوب ويسعى لتعزيز التوازن الاقتصادى العالمى وتعزيز المصالح العامة الدولية

تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء ومع الدول والمنظمات الأخرى

تعزيز الأمن والاستقرار العالمى وذلك من خلال التعاون فى مكافحة الإهارب وتعزيز الأمن السيبرانى والتعاون الدفاعى