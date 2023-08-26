تجديد حبس المتهمين باحتجاز شاب والتعدي عليه باستخدام "كلب" فى المطرية

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة المطرية، تجديد حبس 3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة احتجاز شاب والتعدى عليه بالضرب.

ونجحت الداخلية فى ضبط مرتكبى واقعة احتجاز أحد الأشخاص بالقاهرة والتعدى عليه وإحداث إصابته باستخدام "كلب" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بسماع صوت استغاثة من إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم.

بالإنتقال للشقة محل البلاغ تبين وجود (3 أشخاص) تم ضبطهم ، وبصحبتهم (عامل "مصاب بجروح متفرقة بالجسم") ، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله حضر إليه المذكورين وإتهموه بسرقة "كاسيت وسماعات" من مركبة "توك توك "ملك أحدهم واصطحبوا بالدراجة بدعوى إنهاء الخلاف ، وقاموا باحتجازه بالشقة محل البلاغ ، والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها عن طريق "كلب" استخدموه لعقره وتصويره، تم ضبط الكلب "غير مرخص".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، لرفضه الاعتراف بمكان إخفاء المسروقات.

وبمواجهة المجنى عليه بأقوال المتهمين أنكر ارتكاب واقعة السرقة واتهمهم بإحداث إصابته المنوه عنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.