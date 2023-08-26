بايدن يسخر من صورة ترامب الجنائية: "رجل وسيم"

كتبت رباب فتحى

علق الرئيس الأمريكى، جو بايدن على الصورة الجنائية للرئيس السابق دونالد ترامب، قائلاً إن منافسه السياسى الرئيسى هو "رجل وسيم" بعد أن تم احتجازه في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا.

وعندما سُئل عن الصورة، قال بايدن للصحفيين: "لقد رأيتها بالفعل على شاشة التلفزيون. رجل وسيم."

واستسلم ترامب مساء الخميس لسلطات جورجيا بعد أن وجهت إليه 13 تهمة تتعلق بالسعي لإلغاء انتخابات الولاية لعام 2020. وتم التقاط صورة جنائية له ليصبح بذلك أول رئيس أمريكى سابق في التاريخ تأخذ له هذه الصورة التى عادة ما ترتبط بارتكاب الجرائم.

وقال ترامب لشبكة فوكس ديجيتال بعد الواقعة: "لقد أصروا على التصوير، ووافقت على القيام بذلك". "هذه هي المرة الوحيدة التي التقطوا لي فيها صورة."

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أجرى مقدم برنامج فوكس السابق تاكر كارلسون مقابلة مع ترامب، والتي تم بثها في نفس وقت أول مناظرة تمهيدية للحزب الجمهوري. وقال بايدن للصحفيين يوم الجمعة إنه "ليس لديه اهتمام أو ميل" لمشاهدة المناظرة.

وانتقد الرئيس بايدن أيضًا مناظرة الحزب الجمهوري، بحجة أن المرشحين الذين يتنافسون لتحديه للوصول إلى البيت الأبيض لم يتحدثوا عن القضايا.

وقال بايدن: "لا أتذكر أنهم تحدثوا عن أي من القضايا. كان هناك الكثير من الحديث. لكن ماذا سيفعلون للتعامل مع النمو الاقتصادي؟ ماذا سيفعلون للتعامل مع فكرة الحفاظ على وتيرة العمل التي لدينا الآن؟ ماذا سيفعلون للتعامل مع التعليم؟".