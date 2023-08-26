اليوم السابع
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بايدن: واشنطن تحاول تحديد كيفية سقوط طائرة بريجوجين

السبت، 26 أغسطس 2023 03:00 ص
بايدن: واشنطن تحاول تحديد كيفية سقوط طائرة بريجوجين الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، الجمعة، إن مسؤولين أمريكيين يحاولون تحديد كيفية سقوط طائرة يفجينى بريجوجين، قائد مجموعة "فاجنر" شبه العسكرية الروسية الخاصة، ولقي جميع ركابها حتفهم.

ورداً على سؤال الصحافيين عن سبب سقوط طائرة بريجوجن، قال بايدن: "لا يمكنني التحدث بحرية عن هذا الأمر بالتحديد.. نحاول تحديد الأسباب بدقة، لكن ليس لدي ما أقوله".

ووجهت روسيا توبيخاً إلى بايدن، في وقت سابق الجمعة، بعدما عبر عن عدم دهشته من سقوط بريجوجن في حادث تحطم طائرة، وحذّرت واشنطن من الإدلاء بمثل هذه التصريحات.

وعبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لعائلة بريجوجين، الخميس، ليقطع صمته في أعقاب تحطم طائرة قائد "فاجنر" بعد شهرين من قيادته تمرداً ضد قادة الجيش الروسي.


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