انعقاد الجمعية العمومية بمركز شباب المجاز الشرقي بالحامول لانتخاب مجلس الإدارة

كفر الشيخ- محمد سليمان

انعقدت الجمعية العمومية بمركز شباب المجاز الشرقي بالحامول، لانتخاب مجلس إدارة كامل، وذلك وفق الجدول الزمني على مستوى المحافظة، لعقد الجمعيات العمومية بمراكز الشباب، بإشراف مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على انعقاد الجمعيات العمومية، طبقاً للائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

من جانبه أوضح الدكتور عزت، محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أنه تم دعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشح ل 47 مركز شباب بجميع الإدارات على جميع مقاعد مجلس الإدارة ما بين إستكمال مجلس الإدارة أو انتخاب مجلس كامل، على الأماكن الشاغرة بمجالس الإدارة على مستوى المحافظة، وقد تقدم عدد 106 لعضوية مراكز الشباب ما بين "رئيس - نائب رئيس - أمين صندوق - أعضاء شباب"، وجار استكمال باقي دعوات الجمعيات العمومية و التى تمتد دعوتها حتى 31 أكتوبر ويتم انعقاد الجمعيات العمومية لها حتى 14 ديسمبر 2023، مؤكداً أن انعقاد الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية يبدأ من 11 أغسطس حتى 30 نوفمبر المقبل بإشراف قضائي .

وتم تحديد مواعيد قبول طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجلس الإدارة سواء التي بها بند انتخاب أوإستكمال، ولمدة سبع أيام من تاريخ دعوة الجمعيه، على أن تعقد الجمعيات خلال 45 يوم من تاريخ توجيه الدعوه، ويتم تنفيذ الجمعيات من خلال إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، بحضور أعضاء اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية برئاسة الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وطاهر الخولى، مدير إدارة الهيئات الشبابية، وأعضاء اللجنة العليا والفرعية للدورة الحالية.