اليوم السابع
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اندلاع حريق ضخم فى أحد المصانع على طريق "مصر الإسماعيلية الصحراوى"

السبت، 26 أغسطس 2023 07:15 م
اندلاع حريق ضخم فى أحد المصانع على طريق "مصر الإسماعيلية الصحراوى" حريق ضخم فى أحد المصانع
الإسماعيلية- صبرى غانم

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اندلع منذ قليل حريق ضخم فى أحد المصانع على طريق "مصر- الإسماعيلية الصحراوى" وانتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع السيطرة على الحريق. 

ويقع المصنع على طريق "مصر- الإسماعيلية الصحراوى" فى المنطقة الحدودية بين محافظتى الإسماعيلية والشرقية.
 
وتم الدفع بـ10 سيارات اطفاء حتى الآن من قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع بمحافظتى الشرقية والإسماعيلية، وجارى السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية ومحافظة الشرقية.
 
 
حريق ضخم فى أحد المصانع (1)
حريق ضخم فى أحد المصانع (1)

حريق ضخم فى أحد المصانع (2)
حريق ضخم فى أحد المصانع (2)

حريق ضخم فى أحد المصانع (3)
حريق ضخم فى أحد المصانع (3)

 


الاسماعيلية

حريق مصنع الصفدى

حريق مصنع

طريق مصر الإسماعيلية



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