اليوم السابع
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انتشال جثمان شاب لقى مصرعه غرقا بشاطئ جمصة فى الدقهلية

السبت، 26 أغسطس 2023 12:42 م
انتشال جثمان شاب لقى مصرعه غرقا بشاطئ جمصة فى الدقهلية جثة- أرشيفية
الدقهلية - محمدالحبشي

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لقى شاب في العقد الثالث من عمره، مصرعه غرقا بشاطئ جمصة بمحافظة الدقهلية، بعدما جرفه التيار أثناء استحمامه، وتمكن فريق الإنقاذ من إنتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
 
وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بغرق شاب أثناء استحمامه في بحر جمصة.
 
وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث القسم، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعى إسلام عبد المقصود العبادي، ويبلغ من العمر 21 عاما، مقيم بمدينة بلقاس.
 
وتمكن فريق إنقاذ الشاطئ من  نتشال جثمان الغريق، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى جمصة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 
 

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