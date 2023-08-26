انتشال جثة شخص مجهول الهوية من نهر النيل في العياط

كتب بهجت أبو ضيف

تعرض شخص للغرق في نهر النيل بالعياط، وتم انتشال جثته ونقلها إلى ثلاجة المستشفى المركزي، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بنهر النيل في العياط، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وعثر على جثة شخص مجهول الهوية، لا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى ثلاج المستشفى المركزي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.