اليابان وأمريكا وأستراليا والفلبين تجري مناورات في بحر الصين الجنوبي

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أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، أنها أجرت مناورات بحرية مشتركة مع قوات عسكرية من الولايات المتحدة وأستراليا والفلبين في بحر الصين الجنوبي.

وذكرت الوزارة ـ في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم /السبت/ - أن أكبر مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية "إيزومو" والمدمرة "ساميدار" شاركتا في التدريبات التي جرت أمس الأول في بحر الصين الجنوبي، وأكدت أن السفينتين اليابانيتين سترسوان في ميناء مانيلا حتى يوم الخميس المقبل.

يأتي تدريب الدول الأربع بعد أن أطلقت سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني مدفع مياه ضد قارب عسكري فلبيني بالقرب من منطقة سكند توماس شول التي تسيطر عليها مانيلا في بحر الصين الجنوبي في وقت مبكر من هذا الشهر، بحسب وكالة كيودو.

وأوضحت الدفاع اليابانية، أن السفينة القتالية الساحلية التابعة للبحرية الأمريكية موبايل والسفينة الهجومية البرمائية الأسترالية كانبيرا والفرقاطة أنزاك والطائرات المقاتلة إف-35إيه وسفينة الإنزال التابعة للبحرية الفلبينية دافاو ديل سور شاركت في التدريبات.

وتابعت في بيانها" أن الغرض من التدريب هو تعزيز التعاون نحو تحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، وهو مفهوم تروج له طوكيو ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يواجه نفوذ بكين المتزايد في المنطقة.

وكان من المقرر في البداية إجراء التدريبات المشتركة يوم الأربعاء الماضي كتدريبات ثلاثية حيث كانت القوات الفلبينية تخطط للانسحاب من المشاركة فيها، وفقًا لمصادر أكدت أنه كان من المتوقع أيضًا أن ترسل البحرية الأمريكية سفينتها الهجومية البرمائية، قبل أن يتم استبدالها بسفينة موبايل.

وعقدت اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والفلبين أول اجتماع وزاري للدفاع في شهر يونيو الماضي في سنغافورة حيث اتفقت على تعزيز التعاون الأمني لتعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.