النيابة الإدارية تعاين انهيار جزء من منزل داخل عزبة بمحافظة بنى سويف

كتب عبد الله محمود

عاين فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار بدر طه - مدير النيابة، وعضوية مصطفى الطرابيشي - وكيل أول النيابة، وعادل السيد، وأحمد إمام، ومحمد رجب، وكلاء النيابة، صباح اليوم السبت، موقع انهيار جدار منزل حال إجراء أعمال إحلال وتجديد لمسجد ملاصق للعقار بناحية "عزبة معوض" التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة "سمسطا" بمحافظة بني سويف.

وصاحب فريق النيابة الإدارية فى المعاينة كلٍ من رئيس مدينة سمسطا ونائبه، ومديرة الإدارة الهندسية، ومهندس بالإدارة الهندسية، وفني تنظيم بالإدارة الهندسية، والقائم بأعمال مدير إدارة أوقاف سمسطا، والمهندس التنفيذي للموقع من مديرية أوقاف بني سويف، والمقاول التنفيذي لبناء المسجد، وصاحب العقار.

وتبين من المعاينة، أن العقار عبارة عن منزل مكون من دور أرضي، وأنه مساء يوم الثلاثاء 22 أغسطس الجارى انهارت إحدى جدران العقار، ما أسفر عن بعض الخسائر المادية في المنقولات والأثاث داخل الغرفة جراء الانهيار، وأن العقار ملاصق لمسجد "أحمد سعد" بعزبة معوض، والصادر له رخصة للإنشاء وموافقة بالإحلال والتجديد من وزارة الأوقاف، وأنه حال مباشرة المقاول لأعماله بالمسجد، انهار جدار العقار الملاصق له، كما تبين قيام الأجهزة التنفيذية المختصة بإزالة الأجزاء الخطرة، وجاري إعادة بناء الجزء المنهار من المنزل وتعويض المواطن عما أصابه من أضرار وخسائر مادية.

وتولت النيابة الإدارية لنيابة سمسطا التحقيق، حيث قرر محمود المنشاوي – رئيس النيابة، استدعاء أحد المختصين بالإدارة الهندسية وقسم التنظيم بالوحدة المحلية بمركز ومدينة سمسطا، وجاري استكمال التحقيقات وفق ما صرح به صرح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشارمحمد سمير.